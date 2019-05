Statistiken visar - Gustafson låg nästan bakom allt när Utrecht säkrade Europaspel

Utrecht med svenskarna Emil Bergström och Simon Gustafson får kvala till Europa League nästa säsong. Detta står klart efter att laget vunnit play off-finalen mot Vitesse med sammanlagt 3-1.

En som hade en nästintill avgörande roll i att laget säkrade platsen var mittfältaren Simon Gustafson. I play off-spelet gjorde Utrecht totalt åtta mål och enligt analysföretaget Opta låg Gustafson bakom sex av dem med antingen assist eller mål.

