Fotbollssupporter död i Iran – satte eld på sig själv efter hot om fängelsestraff

I Iran har det varit förbjudet för kvinnor att gå på fotbollsmatcher sedan 1979. Trots det har många tagit chansen att ändå gå på matcherna samtidigt som människor har kämpat för rätten att närvaro under idrottsevenemang i landet.

I februari greps en kvinna som brukade klä ut sig och smyga in på arenan när hennes favoritlag Esteghlal spelade. I förra veckan rapporterade The Telegraph att hon i protest valde att sätta eld på sig själv framför en domstolsbyggnad i Tehran då hon fått veta att hon förmodligen skulle bli dömd till ett sex månader långt fängelsestraff.

I går rapporterade frilansjournalisten Sina Seamian om att hon avlidit på sjukhus efter att hon blivit brännskadad på 90 procent av kroppen, något som nu bekräftas av klubben.

”Den tragiska döden av vår älskade supporter Sahar Khodayari har orsakat enorm ledsamhet för Esteghlal Club och särskilt för våra supportrar. Vi skickar våra kondoleanser till henne och alla hennes anhöriga som lider” skriver Esteghlal FC i ett uttalande på sin hemsida.

Händelsen har också orsakat kraftiga reaktioner runt om i fotbollsvärlden. Svenske landslagsmålvakten Hedvig Lindahl kommenterade händelsen på både Twitter och Instagram.

”Hej Fifa – det är sedan länge dags att göra något för kvinnorna i Iran. Det här är inte okej. Vila i frid Sahar Khodayari, en väldigt modig kvinna” skriver Lindahl i ett inlägg.

A few hours ago, she passed away in a hospital. This is so tragic. May the lord bless her soul and grant patience to her family and friends. @FIFAcom it is time to act. https://t.co/Lfi9j4Ay1k