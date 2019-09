TV: Esteghlal-supportrar hyllade avlidna kvinnan - fyra timmar innan avspark

En kvinnlig Esteghlal-supporter satte eld på sig själv och dog. Detta i protest mot ett fängelsestraff för att hon smög sig in på en fotbollsmatch. På söndagen hyllade Esteghlal-supportrar kvinnan - fyra timmar innan avspark.

Det är sedan 1979 förbjudet för kvinnor att se fotbollsmatcher från läktarplats i Iran. Flera kvinnor har trots det, genom åren, smugit sig in på matcher och i februari greps en kvinna för det när hon försökte ta sig in på en arena för att se favoritlaget och iranska storklubben Esteghlal. Det slutade i början av september med att hon, enligt engelska tidningen The Telegraph, i protest mot ett förmodat fängelsestraff på sex månader satte eld på sig själv utanför en domstolsbyggnad i Teheran och sedan dog i sviterna av det.

På söndagen blev kvinnan hyllad inför stormötet mellan Esteghlal och Persepolis på arenan Azadi i Teheran. Esteghlal-supportrar var på plats på arenan fyra timmar innan avspark för att hylla kvinnan, något som Esteghlal delade med sig av på Twitter.

Stora delar av fotbollsvärlden har också under senaste månaden sörjt kvinnans död, samtidigt som Fifa nyligen meddelade att en delegation från organisationen skulle skickas till landet för att undersöka huruvida kvinnor kan få tillåtelse att se Irans VM-kvalmatch i oktober mot Kambodja i Teheran.

Fifas president Gianni Infantino gav under söndagen besked om att kvinnor förväntas få tillåtelse att se mötet med Kambodja och andra landslagsmatcher framöver.

- Vi har blivit försäkrade om att kvinnor, från och med nästa landslagsmatch i Iran, kommer att ha tillåtelse att gå till fotbollsarenor, säger Infantino enligt Sky Sports.

- Det är något väldigt viktigt. Det har inte, med ett par undantag, hänt på 40 år och det är viktigt att gå vidare till nästa nivå och ta nästa steg, fortsätter han.

Fifa har, enligt Sky Sports, också meddelat att organisationen jobbar på att få det iranska fotbollsförbundet att ge tillåtelse för kvinnor att se ligamatcher i landet.