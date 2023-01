Sara Björk Gunnarsdottir avslutar landslagskarriären.

2007 gjorde en 17-årig Sara Björk Gunnarsdottir debut för det isländska landslaget i fotboll. Sedan dess har mittfältaren blivit en av Islands mest inflytelserika spelare genom tiderna. Med sina 144 landskamper är hon också den mesta landslagsspelaren i landet.

Men nu blir det inga fler landskamper för Juventus-spelaren.

32-åringen meddelar genom sina sociala medier att hon väljer att lägga landslagsskorna på hyllan.

”Efter att ha representerat mitt land i 16 år har jag beslutat mig för att avsluta. Det har varit en absolut ära och jag vet att det i den här tidpunkten av min karriär är dags att säga farväl. Det har varit en jävla resa och jag har alltid varit stolt när jag dragit på mig den blå tröjan”, skriver hon bland annat.

Björk Gunnarsdottir har genom karriären bland annat representerat, FC Rosengård – där hon spelade i fem år. Dessutom har hon spelat i Wolfsburg och Lyon där hon vunnit Champions League två gånger med den franska giganten.

After 16 years playing for my country I have decided to stop.

For me it’s been an absolute pleasure and honor but I know at this point in my career it’s time to say goodbye.



It’s been a hell of a journey!

I have always been very proud putting on the blue jersey from day one… pic.twitter.com/EzKf2nHOx3