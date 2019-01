TV: Erik Hamrén i lång exklusiv intervju - berättar om tuffa starten: "Det gjorde ont"

Efter EM-uttåget 2016 valde Erik Hamrén att tacka för sig och lämna jobbet som svensk förbundskapten. Efter två års frånvaro från tränarbänken, då han bland annat jobbade som fotbollschef för sydafrikanska Mamelodi Sundowns, återvände han dock i augusti i fjol då han presenterades som ny förbundskapten för Island.

På fredagen ställs Hamrén mot Blågult – och han erkänner att det blir speciellt.

- Det är speciellt, självklart. Vi får se i morgon (läs: fredag) hur känslosamt det blir, men självklart är det så. Som klubbtränare när man varit en klubb ett antal år och möter den tidigare klubben så är det också speciellt. I alla fall är jag sådan som ledare att det är mycket känslor. Nu är det första gången jag står på andra sidan och möter Sverige. Men det skulle varit ännu mer speciellt om det varit en riktig tävlingsmatch med inramning, ett fullsatt Friends till exempel. Men det ska bli skoj, säger han i en längre intervju med Fotbollskanalen.

Erik Hamrén har haft en tuff start på sitt nya jobb och fortsatt väntar förbundskaptenen på att inkassera sin första seger. Debuten med Island blev en mardröm, laget föll med 6-0 mot Schweiz, en match Hamrén minns med fasa.

- Den natten sov jag inte mycket. Det var en riktig råsop. Det gjorde ont och man tänkte: ”Vad har jag gett mig in på nu?”, men samtidigt så sporrar såna motgångar, att man verkligen vill komma tillbaka. Jag hade några tunga resultat med Sverige också och det gör jäkligt ont men samtidigt känner man att ”det här ska vi klara av ” och så var det efter den matchen också.

- Det var en tuff natt och tuffa dagar efteråt eftersom vi skulle ha Belgien några dagar senare. En bättre start hade jag ju önskat mig givetvis. Men samtidigt, med facit i hand, kanske det var positivt att få en väckarklocka. Det är många saker vi måste förändra om vi ska börja ta de segrarna vi behöver. Innan mig var det också nio matcher i rad utan vinst (för Island). Det var ett fantastiskt VM-kval men efter det så har Island inte vunnit en match, sex förluster och tre oavgjorda innan jag kom. Vi har något att förändra och förbättra.

Under Hamréns första period som tränare har laget haft stora skadeproblem – och därtill kom han in i en fas då laget alltså inte vunnit på nio raka matcher. Trots att förutsättningarna inte var de bästa så valde Hamrén att be om ursäkt efter 6-0-förlusten.

- Den kärlek de isländska supportrarna visar till laget och den stolthet de visar för Island - och så får man stryk med 6-0. Oavsett när det sker så är det förödmjukande. För mig kändes det rätt att göra det.

Hamrén berättar också i intervjun att det under perioden då han precis lämnat Blågult, var tufft att titta på när landslaget spelade.

- Den första matchen var väldigt jobbig, det trodde jag inte, hade jag inte förväntat mig. Jag hade tänkt en skön stund i soffan framför tv:n. Men det ändras ju också. Den enda matchen jag sett live var genrepet mot Danmark innan VM och det kändes väldigt bra.

Enligt Hamrén fanns erbjudanden om andra jobb långt innan Island kom på tapeten. Och så här i efterhand kan han ångra att han inte tackade ja till något av jobben.

- Jag var sliten efter de sju åren (som svensk förbundskapten). Det är ett rätt påfrestande jobb med tanke på storheten fotbollen har i Sverige. Att vara förbundskapten är stort, du är påpassad. Det är mycket synpunkter och åsikter. För det mesta ger det en massa energi men det tar också energi. Jag var öppen för att kunna ta något jobb och så här i efterhand ångrar jag att jag inte tog något jobb där jag hade ett bra erbjudande. Med facit i hand skulle jag kanske gjort det.

Se hela den långa intervjun med Erik Hamrén i spelaren.