Ajdarevic om Ibrahimovic: "Skrivet i stjärnorna att han ska vara en huvudfigur"

Zlatan Ibrahimovic, 40, har under den här säsongen haft återkommande skadeproblem och endast hoppat in under de senaste månaderna. Samtidigt har Milan imponerat och har efter söndagskvällens seger mot Hellas Verona åter slagläge i titelstriden i Serie A.

Två matcher återstår av säsongen - och frågan är vilken roll Ibrahimovic kommer spela i säsongsavslutningen. C Mores expert Astrit Ajdarevic tror på speltid för den 40-årige anfallaren i de sista omgångarna av säsongen.

- Någonting säger mig att det står skrivet i stjärnorna att han ska vara någon typ av huvudfigur i de två sista matcherna. Det känns som det, säger Ajdarevic

Om Milan vinner Serie A tror Ajdarevic att Ibrahimovic lägger skorna på hyllan.

- Jag har sagt det innan, att om Milan vinner Scudetton tror jag att det är det sista vi får se av Zlatan, säger Ajdarevic.

Milan toppar tabellen med två poäng ner till Inter på andra plats i Serie A. Två omgångar återstår av säsongen. Milan ställs härnäst mot Atalanta hemma och sedan väntar Sassuolo borta i den sista omgången. Inter ställs i sin tur mot Cagliari borta och Sampdoria hemma i säsongsavslutningen.