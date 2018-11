Ångerfull Higuain bad om ursäkt: "Vi är inte robotar"

Milans anfallsstjärna Gonzalo Higuain fick syna det röda kortet under söndagen, då han ställdes mot sin tidigare klubb Juventus. Higuain fick två gula kort med tio minuter kvar att spela, först efter att ha gått in tufft i duellen med Mehdi Benatia – och sedan för att ha skällt ut domaren för just det beslutet.

Efter matchen, som Juventus vann, var Higuain ångerfull och bad om ursäkt.

- När man möter sin gamla klubb är det klart att det känns annorlunda. Jag tar mitt ansvar, jag vet att det inte får hända igen men vid tillfället höll vi på att förlora och vi är inte robotar. Vi är människor, säger han till italienska Sky, enligt sajten Football-Italia.

- Jag gjorde fel, jag ber om ursäkt och hoppas att det inte ska hände igen. Jag är en känslomässig människa och spelare och i bland har jag svårt att kontrollera mina känslor.

Samtidigt menar argentinaren att han tycker att domaren i matchen, Paolo Silvio Mazzoleni, borde läst av situationen bättre.

- Jag får be om ursäkt till mina lagkamrater, till tränaren, till fansen och till domaren, som vet vad jag sa till honom. Samtidigt borde domaren ha förstått känslorna vid det tillfället.

Cristiano Ronaldo, som stod för 2-0-målet, sa efter matchen att han hoppades att Higuain skulle undslippa fler matchers avstängning.

- Jag sa åt honom att lugna ner sig och att han riskerade ett ännu tyngre straff. Han gjorde inte mycket. Han var besviken att förlora matchen, vilket är förståeligt och jag hoppas inte att han straffas mer.