Armenteros såg rött när Benevento vann play off-semifinal

Samuel Armenteros är sedan i januari tillbaka i italienska Serie B-klubben Benevento efter utlåning under förra säsongen till Portland Timbers i MLS. Anfallaren fick under våren upp farten med tre mål och tre assist på sista fem ligamatcherna av säsongen och berättade nyligen för Fotbollskanalen att han nu siktar på att skjuta upp Benevento, via play off-spel, till spel i Serie A nästa säsong.

- Jag ska försöka göra så många mål jag kan, se till att vi tar oss upp till Serie A och sedan får vi se hur min framtid ser ut, sa anfallaren.

Och i kväll började det bra i första play off-semifinalmötet med Cittadella på bortaplan. Benevento låg under med 1-0, men vände efter att motståndarlaget fick en spelare utvisad i andra halvlek och vann med 2-1.

Tungt för Armenteros, som spelade från start, var däremot att han i den 88:e minuten, vid ställningen 2-1, drog på sig ett direkt rött kort och blev utvisad. Armenteros får därmed följa play off-returen mot Cittadella på lördag från läktaren.

Armenteros gjorde under säsongen 2017/2018 en halv säsong med Benevento, men lämnade under vintern 2018 klubben för spel i MLS.