Arsenal-journalisten om Kulusevski-uppgifterna: "Förvånar mig inte - Arteta älskar det"

Dejan Kulusevski, 21, har haft svårt att imponera på Juventus-tränaren Massimiliano Allegri under hösten. Svensken har fått nöja sig med fyra starter i Serie A och väntar fortfarande på säsongens första ligamål (nicken mot Zenit i Champions League är Kulusevskis enda fullträff hittills).

Efter VM-kvalförlusten mot Spanien i november medgav Kulusevski, som kan spela både ytterforward och central anfallare, att han "hatar situationen" i Juventus.

- Det är klart att det är väldigt jobbigt. Jag lever för att spela och just nu spelar jag inte, så jag måste lösa det och komma ut starkare från det här. Jag måste göra något mer. Så här räcker inte, sa Kulusevski till Fotbollskanalen då.

De senaste månaderna har det florerat uppgifter från italienskt håll, däribland journalisten Gianluca Di Marzio och tidningen Gazzetta dello Sport, om engelskt intresse för Kulusevski. Främst är det Arsenal som nämnts i samband med svenskens namn. Gazzettan rapporterade nyligen att Juventus haft ett möte med Kulusevskis agent för att diskutera 21-åringens framtid. Prislappen uppges ligga på 30-35 miljoner euro, i runda slängar 300-350 miljoner kronor.

Fotbollskanalen har därför hört av sig till Nick Ames, fotbollsreporter på tidningen The Guardian. Ames, som följer Arsenal nära, ger bland annat sin syn på sannolikheten till en övergång och var Kulusevski i sådana fall skulle passa in i managern Mikel Artetas lagbygge.

- Arsenal är ganska välfyllt på offensivt mittfält just nu. De har två bra alternativ till vänster med Gabriel Martinelli och Emile Smith Rowe, på nummer tio-positionen kan du ha Smith Rowe eller Martin Ødegaard, till höger har du Bukayo Saka. Jag tror, om Kulusevski kommer, skulle det vara som ett alternativ på högerkanten - kanske som vikarierande till Saka. Kulusevski spelar bra på den positionen, han har liknande typ av energi som Saka, han har definitivt arbetskapaciteten som Mikel Arteta gillar och han har flexibiliteten, säger Ames till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Jag tror att han är på Arsenals radar för att han är så mångsidig för en så ung spelare. Han är bara 21 år, kan spela på flera positioner och Arteta älskar det. Om du tittar på spelarna Arsenal har på offensivt mittfält, de som jag nyss nämnde, kan de alla spela i flera olika roller och göra många saker. Såvitt jag vet är Kulusevski en som kan göra det och han kan verkligen anpassa sig till det en manager vill. Därför förvånar det mig inte att Arsenal åtminstone tittar på honom, för när jag tänker på vad en Arteta-spelare är på de positionerna passar Kulusevski in där.

Sammanlagt har Dejan Kulusevski spelat 610 minuter fördelat på 14 Serie A-matcher den här säsongen, vilket ger ett snitt på ungefär 45 minuter per match. Vid en eventuell flytt kommer 21-åringen definitivt vara ute efter att spela mer kontinuerligt. Men hur troligt är det egentligen att han tar en ordinarie tröja i Arsenal? Nick Ames är tveksam.

- Det är svårt för mig att säga att han kommer gå rätt in i den startelvan, för laget gör bra ifrån sig och platsen som högerytter innehas just nu av Bukayo Saka. Skulle Kulusevski vilja gå till ett lag där han kanske ställs inför en stor fajt för att ta en ordinarie tröja? Jag kan inte se Saka lämna, så det kan bli en situation där Kulusevski och Saka kämpar om platsen som högerytter samtidigt som båda kan spela på andra positioner, säger The Guardian-journalisten.

Tror du han har chansen till mer speltid i Arsenal än i Juventus?

- Han har potentialen för det, men just nu är Arsenal så bra i den delen av planen. Om ingen blir skadad eller får en stor formdipp tror jag inte att han skulle anlända till Arsenal och bli garanterad speltid.

Nick Ames föreslår i stället en annan flytt som hade passat Kulusevski bättre.

- Vill du ha min åsikt skulle jag säga att han skulle passa bättre i en mittenklubb i Premier League där han får spela varje vecka och vara en nyckelspelare. Han har den förmågan. Om han skulle gå till - detta är bara ett exempel - Aston Villa (just nu tia i Premier League), där han spelar varje vecka och visar hur bra han är i ett bra lag och en bra liga. Då tycker jag att det skulle vara ett bättre steg, för han är i den åldern nu där han inte kan gå mellan klubbar och få 30 minuter från bänken här och där. Han behöver starta varje vecka, säger Ames och fortsätter:

- Jag är säker på att Arsenal tittar på honom och att han skulle platsa i truppen, men jag vet inte om han skulle platsa i startelvan i nuläget och det är det han behöver.

Vidare berättar Nick Ames att ingen på The Guardian har tillräckligt mycket konkret information om Arsenals intresse för Kulusevski för att skriva om det. Däremot är han säker på att svensken är en spelare som Premier League-fyran tittar på.

- Självklart följer vi utvecklingen i Italien och vi är medvetna om ryktena som kommer därifrån. En flytt i januari är osannolik, men till sommaren kan allting ändras, säger Ames.

En annan Serie A-svensk som kopplats ihop med en Premier League-flytt på sistone är Mattias Svanberg, 22, i Bologna. Brittiska tidningen iNews har rapporterat att Tottenham, med italiensk sportchef och manager, är favorit till att värva den svenske landslagsmittfältaren. Även Manchester City, som haft en scout på plats för att bevaka Svanberg, uppges vara intresserat - liksom flera toppklubbar i Serie A.

Nick Ames, fotbollsreporter på The Guardian, igen:

- Jag har hört väldigt bra saker om honom och vet att han är en bra spelare, men jag har inte sett tillräckligt mycket av honom för att ge dig bedömningen du förtjänar. Det jag kan säga är att jag tittat ganska mycket på Tottenham. De är ute på marknaden efter en mittfältare och de behöver en mittfältare. De är ganska tunna på den positionen. En spelare av Svanbergs profil skulle definitivt passa in och Antonio Conte (Tottenhams manager) känner till den italienska marknaden väldigt väl.

På Tottenhams innermittfält brukar Pierre-Emil Højbjerg och Oliver Skipp starta matcherna tillsammans.

- Højbjerg är en bra defensiv mittfältare, Harry Winks är väldigt nätt, men jag tror inte att han kommer bli en toppspelare. Oliver Skipp har varit en av deras bästa spelare den här säsongen, men de är lite tunna på mittfältet. Dele Alli är inte riktigt ett alternativ i nuläget och kan lämna. Jag tror definitivt att Tottenham tittar efter en kvalitetsmittfältare och jag tycker att Svanberg är en bra kandidat. Det är inget jag har någon information om, men om jag såg i morgon att Tottenham värvar Svanberg skulle jag inte bli överraskad, säger Ames.

Svanbergs nuvarande kontrakt löper ut 2023 och enligt iNews har han tackat nej till en förlängning med Bologna. Svensken uppges vara tillgänglig för 15 miljoner euro, drygt 150 miljoner kronor, enligt italienska medier.

- För den summan skulle jag säga att Svanberg skulle bli en bra truppvärvning och en investering för framtiden med hans ålder (Svanberg fyller 23 år i januari), säger Ames.

Under lördagskvällen tar Svanbergs Bologna emot Kulusevskis Juventus i Serie A. Då väntas Svanberg starta, medan Kulusevski inleder på bänken. Inför avspark skiljer "bara" fyra poäng mellan lagen till Juventus fördel.

Bologna-Juventus sänds på C More Fotboll och streamas på cmore.se med avspark 18.00.