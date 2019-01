B-betonat Juventus slog ut svensklaget ur Coppa Italia

Juventus ställde upp utan stjärnor som Cristiano Ronaldo och Paulo Dybala i bortamötet med Bologna i åttondelsfinalen i Coppa Italia. Hos hemmalaget startade både Filip Helander och Mattias Svanberg.

Trots stjärnorna på bänken så skulle det bli en komfortabel seger för den regerande cupmästaren Juve. Federico Bernardeschi gav gästerna en tidig ledning efter en bjudning från Bologna. Målvakten Angelo da Costa krockade med backen Arturo Calabresi och gav Bernardeschi fritt fram att lägga in 1-0.

Tidig i andra halvlek kunde Moise Kean skicka in 2-0 - vilket också blev slutresultatet. En kvart in i andra löstes 2-0-skytten av när Cristiano Ronaldo kom in på planen.

Filip Helander spelade hela matchen men landsmannen Mattias Svanberg byttes ut i den 63:e minuten.

I övriga matcher under lördagen slog Lazio ut Novara efter 4-1 och Milan slog ut Sampdoria efter förlängning, 2-0.