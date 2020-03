Begović om situationen i Italien: "Det är som i en film"

Tidigare i januari lämnade Milans Pepe Reina för en flytt till Aston Villa. Samtidigt anslöt Asmir Begovic till Milano-klubben men 32-åringen hann bara göra två framträdanden mellan stolparna innan Serie A pausades fram till 3 april på grund av coronaviruset framfart i Italien.

Nu berättar målvakten om utvecklingen i landet den senaste tiden.

- Gatorna är helt tomma i ett land som är totalt nedstängt. Det enda som är öppet är matbutikerna. Det är som i en film, berättar Begovic för The Times och fortsätter:

- Jag tror inte folk förstår hur illa det är. Viruset har slagit enormt hårt mot Italien. Man känner med landet, speciellt när det är så många som har smittats och till och med avlidit. Det är hemskt och hjärtkrossande för folket.

Totalt sju spelare i Serie A har rapporterats smittats av viruset men ingen i Milan är ännu drabbad.

- Ingen i laget är smittad än. Utan vi skickades iväg med hälsningen: "Vi ses när vi ses".

Begovic berättar att ingen i laget är i träning och att det är mer av ett "waiting game".

- Fotbollen betyder mycket för landet. Den ger folket glädje och jag hoppas att vi kan ta tillbaka det.

Den italienska regeringen meddelade tidigare, genom premiärministern Giuseppe Conte under en presskonferens, att all sport, inklusive Serie A, stoppats under den kris som just nu råder i landet till följd av coronaviruset. Förhoppningen är att återuppta ligaspelet tidigast 3 april.