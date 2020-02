Bekräftar - vill förlänga succétränarens avtal: "Vår Ferguson"

Italienske tränaren Gian Piero Gasperini, som bland annat har en bakgrund som tränare i Inter, tog under sommaren 2016 över Atalanta och har sedan dess lett laget till stor framgång både i Italien och i Europa. Gasperini ledde under sin första säsong laget till en fjärdeplats i Serie A, under sin andra säsong till en sjundeplats och under förra säsongen till en tredjeplats i den italienska högstaligan.

Den här säsongen har succén fortsatt med en fjärdeplats just nu i Serie A och i veckan blev det seger med 4-1 hemma i första åttondelsfinalmötet med Valencia i Champions League.

Nu går Atalantas president Antonio Percassi ut med att han vill förlänga tränarens kontrakt, som just nu sträcker sig till sommaren 2022.

- Vi är glada över att ha Gasperini som vår Ferguson (Sir Alex) och diskuterar att dubbla den nuvarande längden på hans kontrakt. Vi kommer att prata om det, säger han till Bergamo TV.

Atalanta ställs härnäst på söndag mot Sassuolo i ligaspelet.