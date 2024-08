Bekräftat: Juventus värvar Koopmeiners

Teun Koopmeiners, 26, potentiella övergång har varit en följetong under sommaren. Nu har transfersagan fått ett slut.

Turinklubben värvar den nederländske mittfältaren och kontraktet sträcker sig till 2029.

La Gazzetta dello Sport har tidigare uppgett att prislappen landar på runt 50 miljoner euro (drygt 575 miljoner kronor) i garanterad summa plus ytterligare 5 miljoner euro (cirka 57,5 miljoner kronor) i bonusar. Ett totalpaket på runt 625 miljoner kronor, alltså.

Föregående säsong svarade Koopmeiners för tolv mål och fem assist på 34 matcher i Serie A och han har producerat en hel del poäng genom sin karriär. Mittfältaren har även ett förflutet i AZ Alkmaar.

