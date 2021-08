Bekräftat - lämnar MFF för Parma: "Växt upp i Rosengård - vill göra samma resa som Zlatan"

I juni kunde Fotbollskanalen avslöja att Malmö FF:s P17-spelare Roman Zadran lämnar klubben för spel i italienska Parma. Nu är det officiellt och Zadran bekräftar själv för Fotbollskanalen att han skrivit på ett kontrakt med Parma.

Zadran, 16, spelade 18 matcher med Malmös P16-lag under 2020 och noterades för 19 mål. Mer än ett mål per match. Under 2021 spelade han två matcher med P17-laget och gjorde ett mål. Som spelare beskriver han sig själv som fysiskt stark och att han har en vinnarmentalitet som han tror att många i nya hemlandet Italien kommer att älska.

Nu berättar han om hur första tiden varit i nya klubben.

ANNONS

- Jag har varit i Parma i två veckor och hållit igång. Vi har varit uppe i bergen på träningsläger och kört stenhårt. Nu har jag precis kommit hem eftersom min farbror ska gifta sig, men sedan åker jag tillbaka igen efter det, berättar Zadran för Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det har känts väldigt bra. Jag har kommit in i laget bra och det är en väldigt fin klubb som arbetar hårt för att få upp unga spelare i A-laget. Man får jättemycket hjälp med det också. Här filmar de alla träningar redan på ungdomsnivå och fokuserar på detaljer, och om man vill kan man sedan få feedback från de filmerna efter träningarna gällande vad du kan göra bättre.

Vad är klubbens plan för dig?

- Jag kommer att börja med U17- och U18-laget. Planen är att jag ska börja där, komma in i allt och sedan bygga på det steg för steg. Gör jag det bra kommer jag att komma uppåt snabbt och det är min målsättning.

ANNONS

Efter bara två veckor i Italien är det slående för Zadran vilka skillnader det finns där jämfört med i Sverige.

- Det jag tycker skiljer sig mest från i Sverige är mentaliteten. De brinner verkligen för fotboll i Italien. Det betyder allt. När du är på planen är det på liv och död. Även utanför planen andas de fotboll. Allt är fotboll, konstant. Men jag älskar den mentaliteten, den passar mitt sätt som fotbollsspelare.

Zadran flyttar till Parma på egen hand, utan familjen. Det är tufft, men dels har han andra svenskar i laget och dels drar han inspiration från andra svenskar som tidigare tagit samma steg och lyckats.

- Jag kommer att flytta själv, men jag har två svenskar i laget som redan varit här i ett halvår och som är i samma ålder som jag är. Så det känns skönt. Men om man ska flytta utomlands i den här åldern så måste man tro väldigt mycket på sig själv, vilket jag gör, och man måste ha det mentala. För om du inte har det mentala så kommer du aldrig att klara av det. Det kommer att finnas dagar som du saknar familjen, och då gäller att vara stark, vänta och ha tålamod, säger Zadran och fortsätter:

ANNONS

- Jag har inspirerats väldigt mycket av Dejan (Kulusevski, Juventus) och av det han har gjort. Han lämnade familjen och flyttade till Italien när han var i min ålder, och den resan han sedan har gjort upp igenom ungdomslagen till Parmas A-lag, för att sedan säljas vidare - det är en väldigt stor inspiration.

Är det en sådan resa du tänker att du själv vill göra?

- Ja, det hoppas jag på. Jag vill slå mig in i A-laget så fort som möjligt och konkurrera. Och jag vet att jag kan det och klarar av det.

Zadran är uppväxt i Rosengård, likt en annan svensk, Zlatan Ibrahimovic, och tar även stor inspiration från honom.

- Jag kommer ifrån samma område som Zlatan. Vi har gått samma väg. Zlatan är en väldigt stor förebild för mig, jag har växt upp i Rosengård och vi har båda kommit från samma miljöer. Så jag inspireras väldigt mycket av det han har gjort och det får mig att bli motiverad till att gå i hans fotspår. Jag vill göra samma resa som honom.

ANNONS

Men samtidigt tar Zadran det steg för steg. Den personliga målsättningen inför den kommande säsongen ser annorlunda ut.

- Kortsiktigt vill jag ta mig upp till Primavera-laget (U18) och spela matcher med dem. Sedan vill jag få chansen att träna med A-laget.