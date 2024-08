Bekräftat: Lukaku klar för Napoli

Förra säsongen var Romelu Lukaku, 31, utlånad till Roma. Trots en hyfsad säsong valde klubben att inte köpa loss honom från Chelsea.

Anledningen sades vara en kombination av hög prislapp och hög lön, samtidigt som det på senare tid ryktats om en flytt till Napoli för anfallaren.

Nu är övergången officiell. Lukaku ansluter till de ljusblå och får därmed Antonio Conte som tränare igen.

"Välkommen Romelu", skriver Napolis klubbpresident Aurelio De Laurentiis på X.

Conte och Lukaku skördade framgångar i Inter och det är ingen hemlighet att Lukaku gillar att spela under ledning av Conte.

Enligt transfer-specialisten Fabrizio Romano är övergångssumman på 30 miljoner euro, drygt 342 miljoner kronor plus 15 miljoner euro, runt 171 miljoner kronor i olika bonusar. Kontraktet är skrivet över tre år.

När Lukaku återvände till Chelsea från Inter under sommaren 2021 påstods övergångssumman vara på runt 1,2 miljarder kronor.

Lukaku har gjort 85 mål på 119 landskamper för Belgien. Han har även spelat i klubbar som Everton och Manchester United.

