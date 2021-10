Bekräftat: Milan agerar efter skada - plockar in målvakt

Milan bekräftade tidigare under onsdagskvällen, via sin officiella hemsida, att förstemålvakten Mike Maignan har opererats för en skada i sin vänstra handled och blir borta i tio veckor. Nu agerar Serie A-tvåan och plockar in förstärkning.

Det är veteranmålvakten Antonio Mirante, 38, som har skrivit på för Milan på ett kontrakt som sträcker sig över resten av säsongen. Mirante spelade bland annat för Roma säsongen 2018/19 när han konkurrerade med svenske Robin Olsen på målvaktsposten.

Mirante, som kommer att bära tröja nummer 83 i Milan, har även spelat för Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma och Bologna i karriären.