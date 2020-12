Bekräftat: Milans tränarduo tillbaka från covid-19 - leder laget mot Celtic

Milans huvudtränare Stefano Pioli och hans assisterande tränare Giacomo Murelli har missat lagets senaste tre matcher på grund av att de smittats av covid-19, och således suttit i karantän. Då har laget istället letts av tidigare Milan-försvararen Daniele Bonera som i dag är en del av Piolis ledarstab.

Nu, är Pioli och Murelli tillbaka meddelar klubben på sin hemsida. Båda tränarna har testat negativt på sina senaste covid-test under tisdagen och kommer nu att leda laget under onsdagens träning, samt under torsdagens Europa League-match mot Celtic hemma på San Siro.

Under tiden Pioli och Murelli suttit i karantän har Milan besegrat Napoli med 3-1 i Neapel, spelat 1-1 mot Lille i Frankrike, och i helgen besegrade de Fiorentina hemma på San Siro med 2-0.