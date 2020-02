Bekräftat: Zlatan redo för spel mot Inter – är med i Milans matchtrupp

Zlatan Ibrahimovic missade Milans match mot Hellas Verona i förra veckan, då svensken var sjuk. Men till helgens Milanoderby har de flesta rapporter pekat mot att anfallaren skulle komma till spel och nu är det bekräftat.

När Milan under söndagen släppte matchtruppen till derbyt var Ibrahimovic, precis som Simon Kjær (även han sjuk senast), med i den 23 namn starka truppen. Tränaren Stefano Pioli menade under lördagen att Ibrahimovic har jobbat med ett eget program.

- Vi har gjort allt vi kan för att hjälpa honom till att återhämta sig efter influensan och vadproblemen som han har haft. Nu behöver han bara en full träning med resten av laget, sa Pioli enligt klubbens hemsida.

Gazzetta dello Sport, som under lördagen menade att svensken skulle komma till spel, menade att Zlatan kommer att starta matchen.

"Goda nyheter för alla som hoppas på ett fantastiskt derby", skrev tidningen.

Milanoderbyt mellan Inter och Milan visas på Sportkanalen och streamas på cmore.se. Sändningsstart klockan 20.00.

