Zlatan Ibrahimovic har missat Milans två senaste matcher mot Sassuolo och Lazio på grund av skada. Men nu är svensken tillbaka inför lördagens Serie A-möte med Benevento, bekräftar Milan då klubben offentliggjort sin spelartrupp inför lördagens match.

Det uppges har rört sig om ett muskelproblem för svensken, som nu är löst.

Dock missar istället Mario Mandzukic matchen mot Benevento, då kroaten uppges ha dragit på sig bronkit.

