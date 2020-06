Berlusconis klubb uppflyttad: "Hade aldrig några tvivel"

Under måndagen kom det italienska förbundet, FIGC, med besked i flera frågor gällande den inhemska fotbollen. Bland annat ställs Serie A på damsidan in och transferfönstret flyttas till hösten.

Dessutom beslutade man sig för att ställa in den ordinarie säsongen av Serie C och låta ett par upp- och nedflyttningar avgöras via playoff.

Monza, som den tidigare italienske premiärminister och förre Milan-basen Silvio Berlusconi, äger flyttades dock upp direkt till Serie B. Men det kom inte särskilt överraskande för Berlusconi.

- Jag hade aldrig några tvivel, säger han till Il Cittadino enligt Football-Italia.

- Vi började i toppen och stannade där till dess att det blev uppskjutet. Nu ska vi bygga ett topplag i Serie B.

Ribben är också högt lagd i Berlusconis klubb.

- Uppflyttningen till Serie A beror på många faktorer, men vi känner till några av dem mycket väl och vi ska göra allt vi kan föra att utnyttja dem.

Förutom Monza flyttades även Vicenza och Reggina upp.