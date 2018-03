Bonucci målade mot Juve - sedan tappade Milan

Det blev seger för Juventus i stormötet med Milan under lördagskvällen. Hemmalaget vann med 3-1 och tog ett steg närmare ”scudetton”. Paulo Dybala gav hemmalaget ledningen redan efter knappa tio minuters spel innan Leonardo Bonucci, med ett förflutet i just Juventus, nickade in kvitteringen. Faktum är att det var det första målet Juventus släppt in i ligaspelet det här kalenderåret.

Men därefter la Juventus i ytterlige en växel och tog hand om segern. Två mål under slutminuterna genom Juan Cuadrado och Sami Khedira gav tre poäng. Juventus är fyra poäng före Napoli i tabelltoppen då åtta omgångar återstår att spela.

- Vi måste håll oss lugna, än har vi inte gjort någonting och det är långt kvar av titelracet, säger Cuadrado till Mediaset, enligt sajten Football-Italia.