Botmans agent på plats i Milano - uppges vara nära Milan

Milan är på jakt efter en ny mittback och har siktet inställt på Lilles Sven Botman - vars agent nu är på plats i Milano för att diskutera en övergång. Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano. I ett videoklipp som cirkulerar på sociala medier syns spelarens agent på en parkeringsplats i den italienska staden.

Tidigare har även Premier League-klubbar visat intresse för Botman. Newcastle ville buda 50 miljoner euro, motsvarande omkring 528 miljoner kronor, för mittbacken innan januarifönstret stängde, men Lille var inte redo att släppa honom då. Även Tottenham ska ha haft 22-åringen på sin önskelista, enligt Daily Telegraph.

Den nederländske backen kom till Lille inför säsongen 20/21 och har imponerat stort sedan dess. Skulle flytten till Milan bli av kan 22-åringen bli lagkamrat med Zlatan Ibrahimovic, vars framtid i Milanoklubben dock är osäker eftersom svensken sitter på ett utgående kontrakt.

📌 Gli agenti di Sven #Botman in sede a #CasaMilan per incontrare la dirigenza rossonera. Il Milan lavora per il colpo in estate 🔥 pic.twitter.com/LPZGczbP4d