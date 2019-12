Buffon tangerar Maldinis Serie A-rekord

Tidigare italienske landslagsmålvakten Gianluigi Buffon, till vardags i Juventus, spelar under onsdagskvällen från start mot Albin Ekdals Sampdoria i Serie A. Det blir målvaktslegendarens 647:e framträdande i karriären i den italienska högstaligan och därmed tangerar han Milan-ikonen Paolo Maldinis rekord för flest antal matcher i ligan.

Dessutom sätter även Buffon nytt klubbrekord i Juventus för antal matcher i Serie A med 479 framträdanden i ligan i Juventus-tröjan. Tidigare hade Alessandro Del Piero rekordet med 478 matcher med Turin-klubben i serien.

Buffon spelade mellan 1995 och 2001 Serie A-fotboll med Parma och flyttade sedan vidare till Juventus. Under förra säsongen tillhörde han Paris Saint-Germain, men återvände inför den här säsongen till Juventus igen och är i år noterad för sex matcher i Serie A, med kvällens match sju framträdanden i år i ligan.

Matchen börjar klockan 18.55 och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.

