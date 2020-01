C More bjuder på Zlatans debut på TV4

C More sänder samtliga matcher från italienska Serie A. Under måndagen förväntas den svenske superstjärnan Zlatan Ibrahimovic göra comeback i Milan då han är uttagen i matchtruppen till mötet med Sampdoria. Nu är det även klart att matchen även kommer att sändas på TV4.

- C More och Sportkanalen är hemvist för Serie A och La Liga, men vi är glada över att kunna visa Sveriges genom tiderna bästa fotbollsspelares återkomst till europeisk fotboll även på TV4. Intresset för Zlatans comeback i Milan är som väntat väldigt stort, säger Ludvig Ternstedt, pressansvarig sport på TV4 och C More.

Måndagens möte mellan Milan och Sampdoria börjar klockan 15:00 och visas på TV4, C More Fotboll samt streamas på C More. Sändningen startar klockan 14.45.

Samtliga 760 matcher från Serie A och La Liga sänds exklusivt på C More. Flera matcher sänds varje vecka på Sportkanalen, som nås av en cirka en tredjedel av Sveriges hushåll.