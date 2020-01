Calhanoglu: ”Milan lever igen genom Zlatan”

Hakan Calhanoglu kom till Milan 2017 och har varit ordinarie för laget sedan dess. När Zlatan Ibrahimovic anslöt till klubben i början av året möttes duon för första gången och svensken gjorde ett gott intryck på yttern.

- Zlatan Ibrahimovic närmade sig mig direkt i omklädningsrummet och hälsade varmt på mig, säger han till Bild.

Efter det berättade Ibrahimovic att han har många turkiska vänner och att han gillar dem på grund av deras varma personligheter. Zlatan överraskade även Calhanoglu med att prata turkiska.

- Bland annat sa han: ”Hur mår du?” Och han förklarade att han också gillar att lyssna på turkiska låtar. Jag är bara glad att han är intresserad av mig och mitt hemland, säger Calhanoglu.

Zlatan har spelat två Serie A-matcher för Milan sedan återkomsten och när han gjorde debut mot Sampdoria den 6 januari möttes han av ett stort jubel. Calhanoglu menar att svenskens ankomst har betytt mycket.

- Stadion var plötsligt väldigt högljudd. Sedan han har varit här har stämningen ökat. Milan lever igen genom Zlatan. Och för mig har den här stora klubben blivit ännu mer attraktiv tack vare Ibrahimovic.

Milans möte med Udinese börjar klockan 12.30 under söndagen och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.