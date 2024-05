Como tillbaka i Serie A - efter över 20 år

Como har gjort 14 säsonger i Serie A, senast 2002/2003, men har sedan dess spelat i lägre divisioner. Under de senaste åren har klubben satsat mot att ta sig upp till italiensk fotbolls finrum igen, då både Cesc Fabregas och Thierry Henry kommit in som delägare, och under de kommande veckorna får klubben nu fira.

Como kryssade under fredagen mot Cosenza och blev därmed klart för uppflyttning till Serie A, då laget slutade på andra plats i Serie B.

Fabregas är i dagsläget både delägare och assisterande tränare i Como. Han väntas bli huvudtränare när han har slutfört sin tränarutbildning.

Sedan tidigare är även Parma klart för uppflyttning till Serie A.