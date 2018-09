Costa gick bärsärkagång - riskerar lång avstängning

Juventus brasilianske ytter Douglas Costa tappade i slutet av gårdagens 2-1-seger mot Sassuolo fattningen och blev utvisad. Han satte först in en ful armbåge i ansiktet på Federico Di Francesco, fortsatte med att måtta en skalle mot samma spelare och fick till slut lämna planan efter en spottloska i ansiktet på Di Francesco.

Efteråt var Costa ångerfull och bad om ursäkt.

"Jag vill be om ursäkt till alla Juventus-fans för den här alldeles för starka reaktionen jag hade under dagens match. Jag vill också be om ursäkt till mina lagakamrater, som alltid är vid min sida under bra och dåliga tider. Det var inte vackert. Jag är medveten om det och jag ber om ursäkt till alla för det", skrev han på Instagram, enligt Football-Italia.

Nu rapporterar den italienska tidningen Gazzetta dello Sport att brassen ser ut att få minst tre matchers avstängning, vilket innebär att han missar kommande mötena med Frosinone, Bologna och toppmötet med Napoli i Serie A.

Tränaren Massimilano Allegri var också kritisk mot Costa och bekräftade att mittfältaren kommer att få en bestraffning av klubben, samtidigt som han även tror på flera matchers avstängning.

- Även om han fick en smäll, så ska inte det hända. Det är inte mr än rätt att han straffas och det kommer han att bli (straffad). Jag blev överraskad av hans reaktion. Vi hade släppt in ett mål. Det var ett rött kort och kommer bli en lång avstängning, säger han enligt BBC.

Enligt Tuttosport förväntas Juventus bötfälla Costa med upp till 100 000 euro, det vill säga lite mer än en miljon kronor.

Se Costas bärsärkagång i Sporten i spelaren ovan.