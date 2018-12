Cristiano Ronaldo positiv till VAR - men Sampdoria missnöjt efter förlusten

Juventus studsade tillbaka på segertåget efter att ha tappat poäng senast mot Atalanta (2-2). Stor matchhjälte mot Sampdoria blev Cristiano Ronaldo, som gjorde två mål. Däremot hade Genoalaget en boll i nät i slutet av matchen, men det målet dömdes efter VAR-granskning, till Sampdorias stora förtret.

"Full tid I Turin. #JuveSamp slutar i hemmaseger, tack vare en tveksam Ronaldo-straff och en hjälpande hand av VAR, skriver klubben på sitt Twitterkonto.

Däremot talade Cristiano Ronaldo desto bättre om VAR.

- Jag gillar VAR, eftersom det här är svåra beslut att ta för en domare. Vi borde välkomna allting som gör deras jobb enklare, säger han till Sky Sport Italia, enligt Football-Italia.

⏰ Full time in Turin. #JuveSamp ends in a home win, thanks to a debatable #Ronaldo penalty and a helping hand by #VAR. Hard lines. pic.twitter.com/CIXiqa60Z4