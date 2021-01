Dansk ytterback klar för Atalanta: "Ett otroligt lag i toppen av Serie A"

Ora è ufficiale: Joakim #Mæhle è un nuovo giocatore dell'Atalanta! 🙌 Velkommen Joakim! 💪🇩🇰



Now it's official: Joakim Mæhle is a new #Atalanta player! 🤩 Welcome Joakim! 🖤💙

⠀#WelcomeMæhle #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/86n739pYwd