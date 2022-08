Delad poäng i Bergamo mellan Atalanta och Milan - efter Bennacers fullträff

Förra säsongens italienska mästare fick nöja sig med ett kryss borta mot Atalanta under söndagskvällen.

Ruslan Malinovskyj gav Atalanta ledningen efter knappa halvtimmen. Ukrainaren lämnades helt ensam utanför Milans straffområde och från den positionen visade han återigen varför han är så farlig. Via en touch i Milan-försvaret gick bollen in till 1-0 för hemmalaget.

Pierre Kalulu fick sedan ett gyllene läge att kvittera matchen i upptakten av den andra halvleken när han nådde högst på ett inlägg men nicken lyckades han inte hålla på mål.

Efter 58 minuters spel agerade Stefano Pioli med ett dubbelbyte. Charles de Ketelaere och Olivier Giroud in. Ante Rebic och Brahim Diaz ut.

Med cirka 20 minuter kvar att spela kom Milans kvittering. Bennacer vek in från höger och via stolpen letade sig bollen in, fram till 1-1.

Bennacers mål blev också matchens sista och Atalanta och Milan delade därmed på poängen.

Startelvor:

Atalanta: Musso - Hateboer, Toloi, Demiral, Djimsiti, Maehle - De Roon, Koopmeiners, Pasalic - Zapata, Malinovskyj

Milan: Maignan - Calabra, Kalulu, Tomori, Hernandez - Bennacer, Tonali - Messias, Diaz, Leao - Rebic.