Demba Ba uttrycker stöd till Lukaku: ”Därför jag inte spelade i Italien”

Inter vann sin andra raka match i inledningen av säsongen när de bortaslog Cagliari med 2-1. Men matchen har istället kommit att handla om de rasistiska tillmälen som Inter-anfallaren Romelu Lukaku fick utstå under matchen, där publiken bland annat gjorde apljud.

Händelsen fick Lukaku själv att gå ut på Twitter och uppmana till förändring.

"Många spelare har under senaste månaden utsatts för rasism. Jag blev det i går. Fotboll är en sport som alla ska kunna ha glädje av och vi borde inte acceptera någon form av diskriminering som drar skam över vår sport. Jag hoppas att fotbollsförbund över hela världen reagerar starkt på alla former av diskriminering, skrev Lukaku på Twitter.

Sent under gårdagskvällen gick Inters Curva Nord ut med ett öppet brev, där ultrasgruppen försvarade Cagliari-supportrarna och menade att apljuden inte alls är rasism.

”Du måste förstå att Italien inte är som andra länder i norra Europa där rasismen är ett verkligt problem” skrev gruppen bland annat som svar till deras egna anfallare.

Lilliam Thuram intervjuades i Corriere dello Sport om ämnet och den förre franske försvararen menar att fansen inte kommer att lära sig om allt som händer är snack utan att något händer. Thuram, som spelat i både Juventus och Parma, sa också att man gör det möjligt för personer att fortsätta bete sig rasistiskt genom att inte göra något.

På tisdagen gick även förre Chelseaspelaren Demba Ba och kommenterat brevet. Han menar att han valt att undvika ligan på grund av rasisitiskt beteende från supportrar.

”Och här är anledningen till att jag valde att inte spela där när jag kunde. Och vid den tidpunkten önskar jag att alla mörkhyade spelare lämnar den här ligan! Visst, det kommer inte att stoppa deras idioti och hat men de kommer åtminstone inte kunna påverka andra raser” skriver anfallaren på Twitter.

Senegalesen Ba spelar sedan i somras i turkiska Istanbul Basaksehir. Han har sedan han lämnade Chelsea 2014 även spelat för Besiktas, Göztepe och Shanghai Shenhua.

