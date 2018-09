Douglas Costa skämde ut sig - ber om ursäkt: "Det var inte vackert"

Det var i slutet av Juventus 2-1-seger mot Sassuolo som Douglas Costa tappade fattningen och fick lämna planen. Det inleddes med att brassen, i samband med gästernas reduceringsmål på övertid, satte in en ful armbåge i ansiktet på Federico Di Francesco. Costa måttade sedan en skalle mot samma spelare, vilket märkligt nog bara renderade i ett gult kort.

Costa fick dock lämna planen kort därpå, efter att det på tv-bilderna uppmärksammats hur han spottat Di Francesco i ansiktet.

Nu går Costa ut och ber om ursäkt efter händelsen.

"Jag vill be om ursäkt till alla Juventus-fans för den här alldeles för starka reaktionen jag hade under dagens match. Jag vill också be om ursäkt till mina lagakamrater, som alltid är vid min sida under bra och dåliga tider. Det var inte vackert. Jag är medveten om det och jag ber om ursäkt till alla för det", skriver Costa på Instagram, enligt football-italia.net.

"Jag vill klargöra att det här enskilda uppförandet inte har något att göra med vad jag har visat genom min karriär.

Noterbart är att Costa i sin ursäkt inte nämner Federico Di Francesco.