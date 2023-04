Dramat: Saelemaekers kvitterade i 97:e - Milan behåller sista CL-platsen

Roma och Milan är med och slåss om de sista Champions League-platserna i Serie A, och drabbade under lördagskvällen samman i Rom.

Då såg stormötet länge ut att sluta mållöst, 0-0, men på övertid hettade det till ordentligt.

Tammy Abraham gav i den 93:e minuten sitt Roma 1-0, och trodde nog där och då att han skulle bli stor hjälte, men fyra minuter senare spelade Rafael Leao fram Alexis Saelemaekers till slutresultatet 1-1 på Stadio Olimpico.

Milan är därmed kvar på fjärde plats, medan Roma är på femte plats i Serie A. Milan och Roma har lika många poäng, men Milan har bättre målskillnad.

- Jag tror att de som mår riktigt illa just nu är Roma och Mourinho (Jose, chefstränare i Roma). Mourinho kommer vara otroligt besviken över att de släppte in det där målet. Det är hundra procent Roma, som är de stora förlorarna i det här, säger C Mores expert Astrit Ajdarevic i Fotbollslördag Europa.