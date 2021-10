Dzeko segerregissör när Inter vände och vann

Sassuolo tog ledningen i matchen på straff efter drygt 20 minuter, efter att Jeremie Boga fälldes i boxen. Det var Domenico Berardi som klev upp och satte 1-0 för Sassuolo. En bra start för hemmalaget.

Det blev sedan stökigt på plan i det absoluta slutskedet av första halvlek. Stefan de Vrij slog en slarvig hemåtpass mot målvakten Samir Handanovic, som studsade långsamt mot mål. Sassuolos Gregorire Defrel var då snabb att komma ikapp bollen men stoppades av Handanovic strax utanför straffområdet. Derfel blev liggande en stund efter brytningen.

Men domaren valde inte att bestraffa Handanovic för händelsen, Sassuolos protester till trots. Det blev sedan tuffare för hemmalaget i andra halvlek.

ANNONS

Inters framfart startade när Edin Dzeko byttes in på plan efter knappa timmen. Efter bara en minut på plan blev han målskytt. Han stångade in bollen med sin första bolltouch. Det föranleddes av en fin crossboll in i straffområdet från Ivan Perisic.

Och han fortsatte sedan leverera, där han en stund senare fixade en straff, när han fälldes av målvakten Andrea Consigli. Lautaro Martinez kunde säkert placera in 2-1. Dzeko hade även en andra boll i nät, som han stötte in från nära håll, men han var då offside.

Han fick till slut nöja sig med ett mål och en fixad straff när Inter vann med 2-1 över Sassuolo.