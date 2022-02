Efter 268 dagar - Sembrant tillbaka

När Juventus under söndagen ställdes mot Hellas Verona var Linda Sembrant åter i startelvan.

268 dagar efter att landslagsbacken tvingats till operation efter att ha skadad sitt högerknä – både menisken och korsbandet ska ha varit skadade.

Svenskan som varit tongivande för Turin-klubben missade OS i Tokyo på grund av skadan. Och det blev vinst direkt i comebacken för Sembrant – trots att Juventus såg en aning bleka ut mot jumbon. Matchens enda mål kom via ett självmål av Irene Lotti i den 53:e minuten.

När Lina Hurtig byttes in mot Amanda Nildén med 15 minuter kvar av ordinarie speltid växlades tempot upp, men man lyckades ändå inte få in ännu ett mål. Sembrant byttes ut i den 85:e minuten.

Juventus toppar ligan på 40 poäng och har ännu inte förlorat en enda match denna säsong.

