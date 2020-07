Efter dubbla målen mot Sampdoria – Zlatan historisk

Zlatan Ibrahimovic stod för två mål och en assist i Milans 4-1-kross mot Sampdoria under onsdagskvällen. Målen innebär att svensken nu har gjort nio Serie A-mål sedan återkomsten till Milan i januari, och tio totalt med Coppa Italia inräknat.

Men de två målen betydde även att svensken blev historisk. När Ibrahimovic nickade in Ante Rebic inlägg till 1-0 mot Sampdoria blev han förste spelare någonsin att göra 50 mål för både Inter och Milan, enligt Gracenote.

Zlatan gjorde 57 mål under sin sejour i Inter och har numera gjort 51 mål för Milan.

