Efter påstådda rasismen - Milan uttalar sig: "Lång väg kvar"

Ismael Bennacer gav Milan en 1-0-seger mot Cagliari och de rödsvarta har nu en serieledning på tre poäng mer än jagande Napoli. Men efter att slutsignalen ljöd var det inte många sekunder av firande innan det blev rejält irriterat.

Målvakten Mike Maignan stod framför hemmalagets klack och firade segern, och fick snart sällskap av Fikayo Tomori. Det var inte populärt hos Cagliari-fansen, som ska ha uttryckt sin ilska mot spelarna på plan. Det ska, enligt vad Maginan berättade efter matchen, ha rört sig om rasistiska påhopp. SempreMilan uppger att Cagliari-fansen gjorde apljud mot spelare i Milan.

- Mike berättade för mig att det kom rasistiska påhopp från (publiken) bakom målet. Det är alltid ledsamt när dessa saker händer, ingen förtjänar det, sa Milan-tränaren Stefano Pioli enligt Football Italia efter matchen.

Och nu har även Milan som klubb gjort ett uttalande där de tar ställning mot Cagliari-supportrarnas påstådda beteende.

"Den här matchdagen i Serie A var tilltänkt att ta ställning mot rasism, men det är fortfarande en lång väg kvar att vandra och vi måste fortsätta kämpa tillsammans för att hålla rasismen borta", skriver Milan på sitt officiella Twitterkonto under natten till söndagen.

Det Milan syftar på kring matchdagen är att Serie A kört en kampanj mot rasism under den pågående omgången där tanken varit att markerat mot det. Ligan brukar ha en sådan omgång per säsong.

Angående händelserna på Sardinien har inte Cagliari eller ligan har inte uttalat sig om händelsen än, dock.

This Serie A matchday was dedicated to the stand against racism, but there's still a long road ahead and we must keep on fighting together: #KeepRacismOut



Oggi era la giornata contro il razzismo, ma abbiamo ancora molta strada da fare e dobbiamo farlo tutti insieme: #WeRespAct