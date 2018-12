Efter skandalmatchen - Serie A kan skjutas upp: "Är något vi kommer att överväga"

Det var turbulent inför, under och efter toppmötet mellan Napoli och Inter under onsdagskvällen. Inför matchen blev en Intersupporter påkörd i samband med en drabbning mellan Inter och Napolis ultrasfalanger. Mannen avled senare på sjukhus. Före och efter matchen knivskars också fyra Napolisupportrar, varav en fick sys på sjukhus till följd av sticksår i magen. Dessutom blev Napolis mittback under matchen föremål för rasism, då Interfans gjorde apljud riktade mot honom, enligt tränaren Carlo Ancelotti.

I och med händelserna kan nu det italienska fotbollsförbundet vidta åtgärder - och skjuta upp den italienska ligan.

- Det är något vi kommer att överväga, säger det italienska förbundets president Gabriele Gravina till Il Messaggero, enligt Football Italia.

- Nu måste vi samordna oss. Vi har problem med den allmänna ordningen och det måste hanteras, oavsett om vi kommer att spela eller inte.

Nästa omgång i Serie A spelas på lördag, den 29 december.