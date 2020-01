Efter succén - får bäst betyg i Milan

Han hoppade in i en mållös historia på hemmaplan mot Sampdoria förra helgen men mot Robin Olsens Cagliari startade Zlatan Ibrahimovic.

Milan tog ledningen genom Ibrahimovic anfallspartner Rafael Leao men sedan handlade allt om Zlatan.

I den 64:e minuten mötte han Theo Hernandez inspel och tryckte iväg ett avslut på ett tillslag som letade sig in i nät bakom Olsen.

Zlatan hade ytterligare en boll i nät men målet dömdes bort för offside och Milan vann matchen med 2-0. Zlatan får förutom succén även fina betyg i italiensk press.

Gazzetta dello Sport ger honom en sjua i betyg och Corriere dello Sport går något högre med 7,5 i betyg, båda innebar bäst betyg i Milan.

”Ibrahimovics återkomst får Milan att vakna till liv igen”, skriver Gazzettan.

- Jag känner mig bra, jag behöver bara få speltid och få komma in i det spelmässigt. Jag hade vissa bollar i första halvlek som jag tappade för enkelt men sedan kändes det bättre och bättre ju mer tiden gick och ju mer jag kom in det. Men fysiskt känns det bra och det har känts bra sedan dag ett. Det är touchen på bollen, att man ska få matchminuterna som jag behöver, men den känslan tappar man aldrig så det är bara tempot man behöver komma in i, sa Ibrahimovic till TV4 efter matchen.

Se höjdpunkterna mellan Cagliari och Milan i spelaren ovan.