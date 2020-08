Efter succésäsongen - Kulusevski prisas i Italien

Dejan Kulusevski imponerade under förra säsongen i Serie A. Talangen stod bland annat för tio mål på 36 ligamatcher och skrev redan i vintras i år på för italienska storklubben Juventus. Däremot blev han fortsatt utlånad till Parma under våren, som han även var utlånad till under höstsäsongen från Atalanta.

Nu meddelar ligan att Kulusevski prisas som bästa unga spelare under den gångna säsongen i den italienska högstaligan. Detta efter fina prestationer i ligaspelet.

Vidare prisas även Juventus-målvakten Wojciech Szczęsny som bästa målvakt, Inters Stefan De Vrij som bästa back, Atalantas Alejandro Gómez som bästa mittfältare, Lazios Ciro Immobile som bästa anfallare och Juventus Paulo Dybala som årets MVP.

Kulusevski uttalade sig tidigare under tisdagen för Tuttosport om att han framöver ser fram emot att tillhöra och spela med Juventus.

- Jag kommer göra allt för att visa att klubben har gjort rätt i att satsa på mig. Jag kommer till Juventus för att hjälpa laget. Min dröm är att vinna Champions League med klubben. Jag har redan valt mitt tröjnummer, men det är en hemlighet, sa han bland annat till den italienska tidningen då.