Efter tiden i kylan - Svanberg får starta mot Milan

Tidigare Malmö FF-mittfältaren Mattias Svanberg fick under inledningen av den här säsongen stort förtroende av tränaren Filippo Inzaghi i Bologna och gjorde under första halvan av säsongen 15 framträdanden i Serie A. Men efter att Inzaghi fick lämna sitt uppdrag i slutet av januari och Sinisa Mihajlovic kom in, så har det blivit färre minuter med sex raka matcher utan speltid i ligaspelet.

I kväll lär det däremot bli spel från start mot Milan. Den italienska tidningen Gazzetta dello Sport rapporterar att Svanberg får chansen från start i en roll som trequartista. Mihajlovic bekräftade även det, enligt Corriere di Bologna, under gårdagens presskonferens.

- Svanberg kommer att spela. Han är den som liknar Soriano mest. Jag ser honom som stark, även om jag inte kunnat spela honom kontinuerligt. Men jag tycker mycket om honom. Han har fysik, teknik, driv och skott. Det här är ett utmärkt tillfälle för honom. Jag har ibland använt honom på kanten, men det är inte hans riktiga roll, han ska spela i mitten, och kan bli en startspelare där i framtiden, säger Mihajlovic enligt tidningen.

Svanberg ser därmed ut att ersätta lagkamraten Roberto Soriano som är avstängd. Bologna är, med fyra matcher kvar av säsongen, placerat på 15:e-plats i Serie A.