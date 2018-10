Efter våldtäktsanklagelserna - Ronaldo startade och gjorde mål i 2-0-segern

Cristiano Ronaldo utreds för en våldtäkt som ska ha ägt rum i Las Vegas 2009 efter att Las Vegas-polisen öppnade utredningen på nytt. Detta efter att Kathryn Mayorga klivit fram i en intervju med tyska Der Speigel och berättat om händelsen i Las Vegas 2009. Dessutom har flera sponsorer, däribland EA Sports och Nike, avslutat samarbetet med Ronaldo eller uttryckt sin oro över anklagelserna.

Ronaldo har hela tiden nekat till anklagelserna och även hans klubb Juventus har försvarat stjärnan.

Nu var Ronaldo tillbaka på planen för första gången sedan Mayorgas intervju, när Juventus mötte Udinese på bortaplan. Ronaldo missade Champions League-matchen i veckan mot Young Boys på grund av avstängningen han fick för det röda kortet i matchen mot Valencia.

Innan matchen uttryckte Juventus sitt stöd för portugisen ännu en gång.

- Först och främst vill vi visa vårt stöd för Cristiano Ronaldo. Han har alltid haft goda värderingar och har varit aktiv med sociala projekt. Han är ett fantastiskt proffs och hans lagkamraters ord stödjer det. Vi står bakom honom och han kommer alltid ha vårt stöd, säger Juventus sportchef Fabio Paratici innan matchen enligt BeIN Sports-journalisten Tancredi Palmeri.

Och med Ronaldo tillbaka på planen tog serieledande Juventus ännu en seger.

Först gjorde Betancur mål när han kom först fram på Joao Cancelos inlägg och nickade in ledningsmålet. Sedan blev Ronaldo själv målskytt när han fick bollen av Mandzukic och avslutade direkt in 2-0 med ett distinkt skott med vänsterfoten.

Udinese hade chanser att komma tillbaka in i matchen, först med en stolpträff genom Antonin Barak och sedan en boll som Juventus Alex Sandro rensade från mållinjen. Juventus hade också en ramträff, när Cancelo träffade ribban sent i matchen. Men det blev inget mer mål efter Ronaldos och matchen slutade 2-0.

- Vi jobbade hårt för att se till att vi fick en bra start den här säsongen. Det var en svår match, men jag tycker att vi gjorde vår bästa match den här säsongen och hindrade Udinese från att knappt skapa några chanser alls, säger tränaren Max Allegri efter matchen enligt Football Italia.

