Efter våldtäktsanklagelserna mot Ronaldo - polisen öppnar upp utredningen igen

Det var i slutet av förra veckan som amerikanskan Kathryn Mayorga klev fram som kvinnan som anklagat Cristiano Ronaldo för våldtäkt efter en händelse 2009. Mayorga gjorde en intervju med tyska Der Spiegel, vilken var tidningen som avslöjade nyheten från första början, där hon berättade om beslutet att träda fram.

Anledningarna var flera: Numera har hon nya advokater som menar att tystnadsavtalet mellan parterna inte är bindande, vilket gjort att hon skickat in en stämningsansökan för att visa att tystnadsavtalet är ogiltigt. Metoo-rörelsen är ett annat - och ett tredje att hon menar att beslutet att gå ut med anklagelsen är det enda sättet att få reda på om fler kvinnor blivit drabbade.

Nu skriver BBC:s journalist Dan Roan och The Suns journalist James Beal att Las Vegas-polisen har öppnat upp utredningen mot stjärnan igen.

"Från och med september 2018 har utredningen öppnats igen och våra poliser följer nu upp information som getts till oss av offret. Det är en pågående utredning och inga ytterligare kommentarer kommer att ges vid den här tidpunkten", vidaremedlar Roan på Twitter via en bild som han har lagt upp från ett pressmeddelande av Las Vegas Metropolitan Police.

Christoph Winterbach, en av reportrarna på Der Spiegel, har tidigare i en lång tråd på Twitter förklarat hur de jobbat med avslöjandet och vilka dokument som styrker berättelsen. Ett särskilt dokument kan komma att vara besvärande för Ronaldo, skriver han. Det är en utfrågning av hans eget advokatteam som gjordes efter tillfället.

På frågan om kvinnan någon gång höjde rösten eller skrek svarar Ronaldo:

- Hon sa "nej" och "stopp" flera gånger.

Enligt Der Spiegel-reportern bekräftar Ronaldo delvis Mayorgas historia under utfrågningen, att hon inte ville, men just de här frågorna ska i en senare version sedan tagits bort. Ronaldo säger då att det ska ha rått samtycke mellan de båda.

Ronaldos advokater har samtidigt hotat med att stämma tidningen för publiceringarna. Han sa även nyligen , i ett klipp på Instagram, att allt var "fake news".

BREAKING: Las Vegas Police reopen investigation into an allegation of sexual assault on June 13, 2009. “Our detectives are following up on information being provided by the victim. This is an on-going investigation.” pic.twitter.com/kyQaTl0D7w

Las Vegas Metropolitan Police Department confirms that it has re-opened the rape investigation into Cristiano Ronaldo. They say: “As of September 2018, the case has been reopened and our detectives are following up on information being provided by the victim.”