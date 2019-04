Ekdal fortsatt skadad: ”Hoppas att han snart är tillbaka”

Albin Ekdal utgick skadad i Sveriges 3-3-match mot Norge. Därefter har han missat mötena med Milan och Torino i ligan. Även mot Roma kommer han att vara frånvarande.

- Albin Ekdal är inte tillgänglig, men jag hoppas att han snart är tillbaka, säger tränaren Marco Giampaolo enligt Sampdorias Twitter-konto.

Sampdorias ställs mot Roma under lördagen.

🎙#Giampaolo: "We could have done with having everyone available but our squad is capable of making up for any absences. @GianlucaCaprari is on his way back and #Barreto has started running again. @EkdalAlbin won't be available tomorrow but I hope to have him back soon" #SampRoma