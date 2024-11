Ekong om MFF och Empoli-vändningen: "Det gäller att ta chansen"

Empoli-svensken Emmanuel Ekong var förra säsongen på lån hos kroatiska NK Istra, och öppnade i somras för att lämna för en flytt till allsvenskan. I slutändan blev det inte en övergång, utan i stället har han fått chansen på riktigt under den här säsongen i Serie A.

22-åringen har hoppat in i nio ligamatcher och gjort ett mål på två matcher i italienska cupen.

- Det har varit bra. Jag har fått hoppa in i de flesta matcherna och har gjort bra ifrån mig, även om jag kan göra mycket mer och har mycket kvar att visa, men jag är nöjd hittills. Jag väntar bara på första målet i Serie A, säger forwarden till Fotbollskanalen.

Ekong menar att läget kring en flytt förändrades under försäsongen.

- Jag ville lämna, men jag har ett kontrakt, så jag kom tillbaka hit och tränade. När de såg mig ändrade de sitt beslut om att sälja mig eller skicka iväg mig igen, så jag stannade kvar här och sedan har jag bara kört på, säger han.

Hade ni något snack?

- Det var mest från min sida att jag ville lämna, då jag ville spela, men det ändrades, då jag blev kvar. Jag pratade med tränaren och sportchefen och de sa att jag har alla förutsättningar för att lyckas beroende på hur jag tränar och hur stark jag är mentalt, men att jag kommer få chansen och att det sedan gäller att ta den. Jag fick sedan min första start i Coppa Italia och gjorde mål. Det gäller att ta chansen när man får den.

Det kan gå snabbt i fotboll?

- Jag har utvecklats mycket som spelare under de senaste ett och ett halvt åren (på lån i Perugia och i Istra). Jag var på lån förra året, spelade en hel säsong och lärde mig mycket, vilket jag har tagit med mig hit. Jag känner mig bättre som spelare nu, så det känns bra.

Ekong är nöjd med sina inhopp och hoppas framöver ta en startplats.

- Det är upp till mig att visa att jag kan spela från start och sedan får vi se. Jag tar det dag för dag och försöker bli bättre varje dag. Jag är alltid redo att göra mitt bästa om jag får starta eller hoppa in, säger han och berättar om hur det var att möta storlag som Juventus, Napoli och Roma.

- Det är alltid stort att möta sådana lag och få testa sina egenskaper. När man väl är på planen och möter dem tänker man inte på det. Man tänker mer på att göra det man är bäst på och försöka vinna matchen eller åtminstone ta poäng.

I sinom tid kommer möjligen också första fullträffen i Serie A.

- Jag tänker på det nästan varje dag. Det är en dröm, men när jag kommer in eller om jag startar försöker jag alltid hjälpa laget. Det viktigaste är att Empoli tar tre poäng.

Även om Ekong nu har fått en hel del speltid rapporterade nyligen sajten fotbolldirekt.se att Malmö FF har forwarden som ett "huvudspår" inför nästa säsong i allsvenskan.

Ekong känner i sin tur inte till MFF:s påstådda intresse.

- Jag har fokus här och det är här jag har kontrakt, men jag såg det. Malmö är ett stort lag och jag har jättemycket respekt för dem, men mer kan jag inte säga. Mitt fokus är på Empoli och sedan får vi se vad som händer i framtiden, säger han.

Har du hört något från MFF?

- Nej, faktiskt inte. Jag har bara pratat med Empoli, då jag har kontrakt här.

Ser du dig framöver i Empoli, eller kan det bli en flytt i vinter?

- Jag gillar att ta saker dag för dag. Jag vill inte tänka så långt fram, men jag vill spela och göra bra ifrån mig. Så länge jag får spela och visa upp mina kvaliteter är jag glad och jag vill spela på så hög nivå som möjligt.

Empoli klarade sig förra säsongen kvar med knapp marginal och har i år fått en bra start, då laget just nu är på tionde plats. Ekong menar att laget inte flyger iväg - målet är ett nytt Serie A-kontrakt även till nästa säsong.

- Vårt mål är att stanna kvar i Serie A till nästa säsong. Det är vårt första mål, och sedan vet jag inte hur högt vi kan nå. Det är många matcher och en lång säsong. Vårt mål är att stanna kvar, men sedan är det såklart alltid en dröm att nå Europa-plats.

Ekong kom till Empolis akademi från IF Brommapojkarnas motsvarighet under 2018, och fick göra Serie A-debut under 2022. Totalt sett har det blivit ett mål på 15 matcher.