Experten efter Zlatans comeback: "Hans mål är att vinna titeln"

Zlatan Ibrahimovic gjorde under söndagskvällen comeback i Milan när han blev inbytt efter 60 minuter spelade på San Siro mot Lazio. Svensken gjorde mål efter bara sju minuter inne på planen när han fint blev framspelad av Ante Rebić. Nu har C Mores expert Vicki Blommé gett sin syn Zlatans comeback och säsongspremiär.

Vad är dina spontana tankar efter Zlatans comeback igår?

- På ett sätt är man inte förvånad när han kommer tillbaka och gör mål direkt. Han har en förmåga att göra det på ett sådant sätt. Han såg ut att vara i fysiskt bra form, han var redo. Även om Milan har börjat bra och fungerat utan honom så ger han laget något extra. Han har en enorm respekt från både medspelare och motståndare. Det kunde man också se när han fick göra mål direkt.

ANNONS

Vad tror du det betyder för laget att han får göra mål direkt?

- Han ska ju vara den som avgör de stora matcherna för Milan. Så länge han är frisk och är hundra procent tror jag att han kommer fortsätta göra det. Det är alltid viktigt för en forward och vi har också sett Zlatan inte göra mål i stunder. Han har ibland tungt med målskyttet som perioden där förra säsongen. Det är viktigt att direkt få komma in i det och göra poäng. Men sen finns det fler anfallare i Milan nu, som Giroud när han är tillbaka, som faktiskt kan dela på ansvaret. Nu hänger inte allt på Zlatan.

Den galna statistiken att Zlatan har gjort mål i 24 olika säsonger uppmärksammades efter matchen. Hur länge ser du han fortsätta?

- När man tittar på hans fysik och ignorerar att han har varit skadad nu på slutet så ser det faktiskt ut som han kan fortsätta i flera säsonger till. Men det finns fortfarande osäkerhet kring den skada han har haft. Där vet ju egentligen ingen utom Zlatan själv och de närmaste runt honom vad som faktiskt har hänt och hur läget är. Men att han fortsätter nästa säsong är inte alls en omöjlighet. VM ligger ju också mitt i där, det ska man komma ihåg.

ANNONS

Efter Juventus svaga start och Inters poäng-tapp i helgen, har dina tankar möjligen ändrats angående en potentiell Serie A-titel?

- De är en utmanare till att vinna titeln och med Zlatan i laget så handlar det om att vinna titeln. Hans mål är att vinna titeln. Men presidenten var ute idag och sade att det viktigaste är att befästa en plats i toppen och gå till Champions League. Det är målsättningen man formulerar utåt. Men sen tror jag spelartruppen känner i det här läget att de har chansen. Milan var ju med länge förra säsongen. Även om de har tappat några nyckelspelare inför den här säsongen så har de inledningsvis sett väldigt bra ut. Alla har tagit sig an sina roller. Brahim Díaz ser riktigt bra ut och Maignan i målet funkar också riktigt bra hittills. Just nu ser det ut som ett bättre lag än det laget Milan hade förra året.

ANNONS

Sist svarade du på om hur bra Zlatan kan göra det tillsammans med Kulusevski och Isak i landslaget. Men vad tror du Zlatan kan tillföra som individ i det här "nya landslaget"?

- Jag tror att han passar in och han har egenskaper som ingen annan har i landslaget. Han kan få fast bollen högt upp i plan och ta det fysiska duellspelet i kombination med den tekniska kvalitén han har. Men det viktigaste är att han har en rutin som en vinnare. Han är en spelare som avgör matcher och han kan göra det utifrån ingenting egentligen. Under matcher när spelet inte fungerar som det ska och man skapar inga chanser, har man Zlatan högst upp då, är det alltid ett hot ändå. Sen tror jag att det också kan ge ett utrymme till de andra när han får allt fokus från motståndarna.

Milan ställs mot Liverpool klockan 21.00 under onsdagskvällen. Matchen streamas på Telia och C More.