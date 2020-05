Experten: "Har vi sett Zlatan spela fotboll för sista gången?"

Enligt Sky Sport Italia har Zlatan Ibrahimovic skadat sig på träning. Uppgifter pekar på skadan är allvarlig och att svensken kan bli borta en längre tid. - Har vi sett Zlatan spela fotboll för sista gången, var min första tanke, säger C Mores expert Vicki Blommé till Fotbollskanalen.

Under måndagen rapporterade italienska Sky Sport att Zlatan Ibrahimovic har skadat sig under en spelövning. Enligt sajten ska det röra sig om en skada på hälsenan och att den kan vara "mycket allvarlig". Samtidigt pekar andra italienska medier på en sträckning i vaden, vilket kan tolkas som en lättare skada. Ett besked väntas komma under tisdagen då Zlatan ska undersökas.

Här ger C Mores expert Vicki Blommé sin syn nyheten.

- Min första tanke var såklart att det är tråkigt, speciellt för Zlatan själv i den åldern och att det finns en risk att det här avslutar hans karriär. Har vi sett Zlatan spela fotboll för sista gången, var min första tanke. Sedan får man se hur allvarlig skadan är och exakt vad det är men det är ett tråkigt sätt att avsluta karriären på.

Under Ibrahimovics tid i Manchester United återhämtade han sig mirakulöst snabbt från en allvarlig knäskada. Är en sådan återhämtning möjlig igen?

- Känslan är väl att man kan komma tillbaka från en skada i vilken ålder som helst, men generellt skulle jag säga att det tar längre tid att komma tillbaka ju äldre man blir. Jag har svårt att tro att det blir något nytt slags rekord, utan snarare att man ska vara väldigt glad om han ens kan komma tillbaka och spela.

Om skadan är så pass allvarlig att han inte kan fortsätta, vad känner du för ett sådant slut på karriären?

- Man ska i sådant fall inte fokusera på hur slutet blev utan på allt vad han har uppnått som spelare. Jag tror att de allra flesta kommer minnas honom för det och inte för att karriären avslutades med en skada. Men det vore väldigt tråkigt eftersom återkomsten i Milan inte har blivit den han själv och många hoppades på. Han har inte riktigt fått en chans att visa det heller. Det blev några matcher med sedan kom corona så jag tror inte han känner sig helt klar. Även om det inte skulle bli ett succéavslut så vill han nog ändå avsluta en säsong.

Hur skulle en allvarlig skada påverka hans roll utanför planen och som delägare för Hammarby?

- Av det vi har sett de senaste veckorna är att han verkligen är intresserad av att vara med där och skapa någonting. Blir det inget Milan på grund av skadan, och eftersom hans familj är i Stockholm, så kommer han inte sitta och rehaba i Milano.