Experten om Mourinho: "En chock - delar supporterskaran"

Under tisdagseftermiddagen slog nyheten ner som en bomb. Roma presenterade José Mourinho som ny chefstränare till nästa säsong. Detta bara 15 dagar efter att portugisen fått sparken av Tottenham efter en tuff säsong i England.

Nu reagerar Fotbollskanalens expert Vicki Blommé på den anmärkningsvärda nyheten.

- Det var verkligen inget jag hade väntat mig. Jag satt nästan bara och väntade på att Sarri (Maurizio) skulle bli officiell inom någon vecka eller så, men nu kom det här. Det har ju inte heller kommit några uppgifter om det här, så det verkar vara oväntat för de allra flesta. Det är lite av en chock när det kommer till det här valet, säger Blommé.

Vad tror du om valet av José Mourinho?

- Det är väldigt intressant och man märker hur det delar supporterskaran och fotbollssupportrar över lag. Vissa gratulerar Roma, medan vissa hånar dem för det här valet. Man kan se det på två sätt. De får in en rutinerad tränare som kan sätta ett försvarsspel, vilket Roma har haft problem med, och på det sättet bygga något långsiktigt. Mourinho pratar ju även i det första uttalandet om att de vill bygga något stort på sikt, säger Blommé och fortsätter:

- Visst, det finns delar Mourinho kan bidra med, men det går också att fundera över om han fortfarande har något att ge i en större klubb. Många satt ju och väntade på att Sarri skulle komma in med sin offensiva fotboll, som är lite av en motsats till Mourinhos fotboll. De är nog lite bekymrade över hur det kommer bli nu. Det är svårt att veta, men de verkar ha en långsiktig plan med det här.

Vad tror du att Romas supportrar generellt sett känner kring detta?

- Jag tror att det är delat där också. Han är en tränare och person som man antingen hatar eller älskar. Jag tror att det är väldigt delat där också, men han har samtidigt sina fördelar med sin erfarenhet och med att sätta ett försvarsspel, där Roma har haft problem. Jag tror inte att det är en slump att han väljs efter förlusten i Manchester. Jag tror att det har påverkat med att något måste göras med defensiven, säger hon och fortsätter:

- Utifrån hur jag ser på Roma och klubbens dna är det dock en klubb som ska spela en offensiv fotboll, som Sarri står för mer än Mourinho. Det låter konstigt att säga att det är upp till bevis för Mourinho med alla meriter som han har, men utifrån den senaste tiden är det upp till bevis för Mourinho i Roma.

Tror du att det här är ett genomtänkt val av Romas ledning?

- Det är svårt att spekulera i. Jag tror verkligen att Sarri var nära, då det var så mycket uppgifter om det. Jag tror därmed att det stod mellan Sarri och Mourinho. Man får väl anta att det är genomtänkt, men jag tror att den initiala tanken var Sarri, som det pratats om under en längre tid. Jag är förvånad, som många andra, över att det blev Mourinho, men jag tror att Romas portugisiske sportchef, som kom in under säsongen, har en del i att det blev Mourinho, säger Blommé.

Tror du att Mourinho kan leda Roma till titlar?

- Det är svårt med Mourinho. Antingen går det väldigt bra eller väldigt dåligt. Han delar ju lägret. Det kan bli jättebra med Mourinho, men det kan också bli jättedåligt. Vi vet ju vad han kan, men det var ett tag sedan det såg så bra ut. Det är svårt att spekulera i hans avtryck, men det kommer att bli en stor förändring gentemot hur det varit under Fonseca. Det tror jag också att Roma behöver, säger experten och fortsätter:

- Det har kommit in en ny ägare och en ny sportchef, samt en tränare som inte riktigt hittat rätt. Det stora problemet under den här säsongen har även varit det mentala och ledarskapet gentemot spelarna. Han har inte lyckats få Roma att steppa upp i de stora matcherna och har haft mentala problem med att hantera sitt lag. Där tror jag att en ledare som Mourinho kommer göra stor skillnad. Det kommer bli en effekt och jag tror att det behövs en förändring. Här går man till något helt annat.