Experten om Zlatans comeback: "Fortfarande en av Serie A:s bästa anfallare"

Zlatan Ibrahimovic gjorde 15 mål på 19 matcher i Serie A förra säsongen efter att ha missat hälften av ligans matcher på grund av skador och avstängningar. C Mores expert Vicki Blommé ger sin syn på Zlatans comeback och säsongspremiär för Milan i helgen.

- Jag ser honom fortfarande som en av Serie A:s bästa anfallare utan tvekan, säger hon.

Hur efterlängtad är Zlatans säsongspremiär för Milan som lag?

- Självklart är den efterlängtad, men i och med värvningen av Giroud har det funnits en ersättare som kan ansvara för samma uppgifter i spelet som Zlatan har haft. Där har Milan varit smarta att ha två spelare där med tanke på deras ålder. Zlatan missade ju hälften av alla matcher förra säsongen, men det klart att han behövs och att han har saknats. Det passar dessutom väldigt bra att Zlatan är tillbaka nu när Giroud var covid-positiv.

Vad är dina förväntningar på Zlatan den här säsongen?

- Det är svårt att sätta ett mål eller krav eftersom man inte vet hur hans fysiska status är längre. Även den här säsongen kanske blir skadedrabbad. Däremot har jag stora förväntningar på honom när han är hundra procent och spelar.

Vad har du för förväntningar på Milan den här säsongen? Ser du att de kan vinna någon titel?

- Det tror jag inte och jag tror inte det är målet heller. Spelartruppen vill såklart vinna varje match och sikta mot en titel, men den realistiska målbilden måste vara att nå topp-4. Jag tror att man siktar på att gå till Champions League en gång till och på så sätt fortsätta bygga sin trupp. Den behövs både spetsas till och breddas för att befästa sig som ett Champions League-lag igen efter så många år borta. Det är det viktigaste för Milan som klubb just nu och att fortsätta på rätt väg. Men de är en utmanare till Scudetton, absolut.

Milans tränare Stefano Pioli har påstått att Zlatan fungerar alldeles utmärkt tillsammans med Giroud på topp. Håller du med?

- Det tror jag att de kan göra. Det kommer finnas matcher där man vill få fast bollen där uppe med längre bollar. Särskilt mot lag som Liverpool som Milan möter i Champions League. Jag tror det kan bli väldigt effektfullt och att de kan ha ett väldigt bra samarbete. Det har diskuterats mycket om man ska gå över till de två där framme och använda Brahim Díaz släpande bakom dem. Jag tror att Pioli kommer testa Zlatan och Giroud tillsammans. Däremot har det fungerat bra med bara en forward på planen och jag tror att det är viktigt att kunna variera med tanke på deras ålder. Allt beror på vilka spelare Milan har tillgängliga.

Nu när landslagsuppehållet har varit, hur ser du på Zlatan i dagens landslag? Hur bra passar han in med Alexander Isak och Dejan Kulusevski?

ANNONS - Han skulle säkert passa bra tillsammans med de två där fram. Vi märker att klasspelare, som alla tre är, fungerar bra tillsammans. Det gäller ju att hitta en formation där man får ut mycket av alla tre. Det tror jag absolut man kan göra. Kulusevski är väldigt mångsidig och kan utgå från flera positioner i anfallet. Jag hoppas att vi får se alla tre tillsammans.

Milan ställs mot Lazio klockan 18.00 under söndagskvällen. Matchen sänds på C More.