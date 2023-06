Filippo Inzaghi svingar mot Allegri: "Han avslutade min karriär"

Han är för många känd som "anfallaren som föddes offside". Filippo "Pippo" Inzaghi hade en lång och framgångsrik karriär i både Milan och Juventus.

Den tog slut 2012. Då lade han skorna på hyllan. Personen bakom beslutet var hans dåvarande tränare Massimiliano Allegri.

"Det var Allegri som avslutade min spelarkarriär. Faktum är att Milan och jag hade nått en överenskommelse under våren 2012 om att förlänga mitt kontrakt med ett år. Jag skulle varit en viktig pelare i omklädningsrummet som hade tappat spelare som Maldini, Pirlo, Nesta, Gattuso och Seedorf på kort tid", skriver han i sin självbiografi "The right moment" enligt Football-Italia.

"(Adriano, reds anm) Galliani var glad över att vi fann en lösning för mig. Allegri, däremot, avböjde, han ville inte ha mig i omkädningsrummet och sade det till direktörerna och bad om att mitt kontrakt inte skulle förlängas. För mig var det ett slag".

Inzaghi representerade Juventus mellan 1997-2001. I Milan var han 2001-2012. Dessförinnan hann han tillhöra Atalanta, Parma, Piacenza, Verona och Leffe.

2012 inledde han en tränarkarriär och basar i dag över Reggina.